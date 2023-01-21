До $300 штраф: на популярном у россиян курорте запретили курить на пляжах и в парках

Это не единственная страна, где действуют строгие законы для курильщиков. Подобные запреты существуют в Ирландии, Венгрии, Греции, на Мальте.

Популярный у российских туристов курорт ввел строгий запрет на курение в общественных местах. Зажженная сигарета в парке, на пляже и даже в номере отеля Мексики будет стоить туристам от 50 до 300 долларов.

Единственное место, где туристы смогут покурить, - частные дома и специально для этого предназначенные площадки на свежем воздухе.

Как уточняет Вокруг света, запрет действовал и ранее, но распространялся лишь на рабочие места, общепит и транспорт.

К слову, Мексика — не единственная страна, где действуют строгие законы для курильщиков. Схожие запреты существуют сегодня в Ирландии, Венгрии, Греции, на Мальте.

В 2022-м году курение в общественных местах запретили власти Коста-Рики.