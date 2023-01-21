Из-за снегопадов в Польше 280 тысяч домохозяйств осталось без света, не ходят поезда

Более 280 000 домов и квартир в Польше не имеют доступа к электричеству, сообщает tvp.info.

После недавнего сильного снегопада больше всего повреждены линии электропередач в Малопольском и Подкарпатском воеводствах.

Трудности есть и в следующих воеводствах: Свентокшиское, Люблинское, Мазовецкое, Подляское и Силезское.

"В Малопольше более 100 тысяч потребителей не имеют доступа к электроснабжению", - заявил Ева Гронь, пресс-секретарь электрокомпании Tauron Dystrybucja.

﻿Во многих местах у ремонтных бригад затрудненный доступ из-за плохих дорожных условий. Наиболее сложная ситуация в районе Тарнува, Бохни и Нового-Сонча.

Кроме того, снежные заносы вызвали задержку 56 пассажирских и трех грузовых поездов.