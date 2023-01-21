В Польше перевернулся автобус с белорусами, есть пострадавшие

В польском Вандзине (Люблинское воеводство) на трассе национального значения №19 произошло ДТП автобуса из Беларуси, сообщает Gazeta.pl.

Он вылетел за пределы дороги и перевернулся. В результате инцидента пострадали семь человек, которых доставили в близлежащие больницы.

Авария с участием автобуса произошла в ночь с пятницы на субботу возле Любартова ( Люблинское воеводство).

"В 1:39 утра отряд Добровольной пожарной охраны был отправлен на место дорожно-транспортного происшествия в городок Вандзин, гмина Любартув. Автобус съехал с дороги и упал в кювет", - сообщает Добровольная пожарная команда гмины Фирлей.

Как видно на фотографиях, размещенных в соцсети подразделением, автобус перевернулся на бок.

Машина стояла на боку на обочине дороги. Действия пожарной команды заключались в обеспечении безопасности места происшествия, помощи аварийно-спасательным службам в эвакуации людей из автобуса, сообщил в интервью RMF FM дежурный Любартовской пожарной части. Он добавил, что на месте работало 15 пожарных расчетов.

По данным ведомства, автобусами из Беларуси в Италию ехали 37 человек. Семеро из них получили ранения. Пострадавших доставили в госпитали Любартова и Люблина. Остальные пассажиры были доставлены в гостиницу.