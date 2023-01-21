Офис Зеленского: главное условие переговоров с Москвой это отвод российской армии на границу 1991 года
2023-01-21 14:31
Одтн из советников офиса украинского президента озвучил главное условие начала мирных переговоров с Российской Федерацией.
По его словам, никаких разговоров с Москвой быть не может, пока российские войска не уберутся с территории Украины.
Сама Украина в приращении территории не нуждается, и претендовать на земли соседа не будет.
Ранее уже президент Зеленский заявил, что возврат к границам 24 февраля 2022 года Украину не интересует, требуется возврат к границам именно 1991 года.
Опубликовано: Сергей Стаалкер