Дарья Карпина: все рассказы отечественных СМИ о плохом отношении к русским в Эстонии есть фейки, распространяемые чтобы породить у россиян негатив к эстонцам

По сообщению РИА Новости жена тренера Ростова и футбольной сборной России не видит плохого отношения к русским в прибалтийской стране.

Известный в прошлом футболист, а ныне не менее известный тренер, Валерий Карпин является уроженцем эстонской Нарвы. Оттуда родом и его жена.

Имея много родственников и друзей в Эстонии Дарья ни от кого из этнических русских никогда не слышала жалоб о притеснениях по национальному признаку.

Отсюда женщина делает вывод, что подобные фейки намеренно распространяют отечественные СМИ, чтобы выработать у соотечественников негативное отношение к эстонцам.