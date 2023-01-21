Власти США борются с контрабандой яиц из Мексики и Канады высокими штрафами

Контрабанда яиц в последние месяцы стала проблемой для таможенных органов США на границе с Канадой и Мексикой.

Власти приняли решение увеличить максимальную планку штрафов за контрабанду яиц до 10 000 долларов.

Несмотря на это, в последнее время у многих возникло искушение пересечь границу, чтобы доставить этот деликатный груз в США.

Изъятия на пограничных контрольно-пропускных пунктах выросли более чем на 100%.

Проблема кроется в большой разнице в ценах, поскольку яйца по другую сторону границы, могут стоить вдвое дешевле. К декабрю 2022 года цена яиц в США выросла на 60% по сравнению с предыдущим годом.

К тому же предложения поставщиков с конца прошлого года снизились. Низкая доступность приводит к росту цен и отчасти вызвана вспышкой птичьего гриппа, вызванного высококонтагиозным вирусом, часто смертельным для домашней птицы.

По данным The New York Times, вспышка в США затронула более 57 миллионов птиц с момента начала эпидемии в феврале 2022 года. Фермеры потеряли более 44 млн кур-несушек из-за этой болезни.