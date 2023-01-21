Москва усиливает собственную противовоздушную оборону, размещая боевую технику прямо на крышах городских домов

Жители российской столицы с недоумением стали замечать на крышах зданий странную боевую технику.

Сотрудники портала MSK1.RU решили узнать у военных экспертов с чем связано такое странное размещение боевой техники.

Выяснилось, что эти средства обороны прикрывают важные объекты в городе, причем все они уже опробованы в зоне СВО.

как отметили военные эксперты, Москва является одним из самых прикрытых от ударов с воздуха городов мира.