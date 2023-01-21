Когда мы говорим о копилке для денег, первым делом на ум приходит образ фарфоровой или глиняной хрюшки

Вот уже на протяжении нескольких веков люди из различных стран любят собирать деньги в копилке, храня их до лучших времен.

Некоторые считают, что впервые копилки появились на территории Китая. Поскольку в этой стране развито производство изделий из фарфора и керамики, что является основным материалом для копилок. Первые копилки могли появиться и в Малайзии. На территории этого государства были обнаружены копилки, по оценкам, им полторы тысячи лет.

Скорее всего, один из жителей Малайзии догадался хранить монеты в самолично изготовленной посуде для большей надежности. Однако этот случай является разовым, и копилки на территории Малайзии распространены не были.

Давным-давно в средневековой Англии монеты хранили в посуде - плошках и горшках.

Рыжая глина, из которой её лепил простой люд называлась словом " pygg ", что означало "рыжая глина", а горшки из неё "pygg jars". Поскольку это слово созвучно с названием свиньи "pig", то спустя время горшки из такого материала стали называть "piggy bank".

В Английском языке это слово и стало обозначать "свинью-копилку". Причём даже тогда, когда сама копилка была любой другой формы.

Когда Англия стала завоевывать колонии, а английские мореплаватели торговать с Азией, в моду вошли сувенирные керамические копилки, которые стали популярны во всём мире.

Впрочем, есть и другая версия появления таких копилок. Некоторые историки считают, что родиной "хрюшек" всё же сперва стали, наоборот, восточные страны, и в первую очередь, Китай, где свинья - традиционный символ богатства и процветания, притягивающий деньги.

Вполне логично, чтобы деньги "притягивались" лучше, нужно чтобы и хранились они в чём-то напоминающем свинью.

Археологи нашли множество осколков копилок в странах Азии, которые датируются 14-15 веком.

В Национальном музее Индонезии в Джакарте демонстрируется несколько таких копилок, в том числе и те, которые были собраны из осколков реставраторами.

Но поскольку суть копилки в том, чтобы её разбили, до нас дошло совсем немного глиняных хрюшек. Съёмные затычки придумали слишком поздно - лишь в XIX веке.