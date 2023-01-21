Люди Каро считаются мастерами по раскраске и украшению своих тел
На юге Эфиопии, в излучине реки Омо, проживает самое малочисленное африканское племя — Каро. Их осталось всего около 1500 человек.
В деревнях жизнь протекает неспешно и размеренно. Мужчины с утра уходят на охоту, а возвращаются только к вечеру с добычей. Всё дневное время в деревне хозяйничают женщины.
В прямом смысле — занимаются хозяйством. Но стоит на горизонте замаячить каравану из машин и автобусов с туристами, как всё население бросает свои дела и начинает спешно украшаться. И в этом деле им нет равных во всей Африке!
Для раскраски тела используют природные красители: мел — для белых узоров, охра для рыжих пятен и уголь для темных полос. В приоритете мел, так как белый рисунок выгодно смотрится на чёрной коже. В узорах преобладает геометрический стиль: полоски, круги или спирали.
Когда лень заморачиваться с разрисовкой или нет времени, то можно нашлёпать по всему телу отпечатков ладошек и вывести в серединке кружочки или спиральки.
В почёте также природные мотивы, особенно пятнышки как у леопарда. И не важно: белые, рыжие или темные. Лица раскрашивают, как позволяет фантазия.
Главное, чтобы было красиво. Туристы платят деньги за возможность сфотографироваться.
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Наряды и украшения состоят из всего, что есть в хозяйстве. Начиная от бус и перьев, заканчивая надкрыльями красивых жуков и кукурузными початками, вплетёнными в волосы.
У многих проколота нижняя губа, и в эту дырочку вставляют гвоздик, веточку, пёрышко или цветочек — тоже для красоты.
Когда Каро встречают туристов в полной «боевой» раскраске и нарядах, то случается, у подростков сложно определить половую принадлежность. Груди у девушек ещё нет, а разряжены и разукрашены — кто во что горазд.
Почти каждый мужчина «украшен» автоматом Калашникова. Это уже не деталь наряда. У Каро часто случаются стычки с соседями на почве кражи скота, а также по поводу убитых родственников. Ходят мстить, и к ним ходят...
В племени часто украшают тела шрамами. Раньше это практиковали все жители, в настоящие время на добровольной основе. Мужчины наносят на грудь и живот вертикальные дорожки шрамов по числу убитых врагов. Молодые девушки шрамируют живот, чтобы показать, что они сильные и не бояться трудностей.
Такие девушки намного красивее и привлекательнее для мужчин и их охотно берут замуж. Женщина без шрамов — слабая и может не дать сильных и здоровых детей.
Опубликовано: Марат Беглов