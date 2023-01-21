Люди Каро считаются мастерами по раскраске и украшению своих тел

На юге Эфиопии, в излучине реки Омо, проживает самое малочисленное африканское племя — Каро. Их осталось всего около 1500 человек.

В деревнях жизнь протекает неспешно и размеренно. Мужчины с утра уходят на охоту, а возвращаются только к вечеру с добычей. Всё дневное время в деревне хозяйничают женщины.

В прямом смысле — занимаются хозяйством. Но стоит на горизонте замаячить каравану из машин и автобусов с туристами, как всё население бросает свои дела и начинает спешно украшаться. И в этом деле им нет равных во всей Африке!

Для раскраски тела используют природные красители: мел — для белых узоров, охра для рыжих пятен и уголь для темных полос. В приоритете мел, так как белый рисунок выгодно смотрится на чёрной коже. В узорах преобладает геометрический стиль: полоски, круги или спирали.

Когда лень заморачиваться с разрисовкой или нет времени, то можно нашлёпать по всему телу отпечатков ладошек и вывести в серединке кружочки или спиральки.

В почёте также природные мотивы, особенно пятнышки как у леопарда. И не важно: белые, рыжие или темные. Лица раскрашивают, как позволяет фантазия.

Главное, чтобы было красиво. Туристы платят деньги за возможность сфотографироваться.