В США выглядящая вдвое моложе своих лет 60-летняя Доун Хабшер прослыла сестрой-близнецом своей 30-летней дочери Шер

Как сообщает Daily Mail, секрет ее «вечной молодости» — здоровый образ жизни и близкие отношения с дочерью.

Доун и Шер гордятся своей схожестью и подчеркивают ее одинаковыми образами. Они завели общий аккаунт в Instagram, на которой подписано более 100 тысяч пользователей.

«Парни, с которыми я встречалась, всегда говорили: "Я знаю, как ты будешь выглядеть через 30 лет", — отмечает Шер. Люди постоянно принимают нас за сестер. Однажды мамин друг болтал с ней, думая, что разговаривает со мной».

Доун утверждает, что Шер — секрет ее неувядающей молодости.

«Дочь помогает мне следить за новыми стилями и трендами, — поясняет она. — У нас одинаковый размер одежды, поэтому мы любим заглядывать друг другу в гардероб. То, что сидит хорошо на одной, обычно подходит и другой».

Кроме этого, залогом своей моложавой внешности Доун считает занятия спортом, растительное питание, правильный уход за кожей, сон и потребление дневной нормы воды.

«Возраст — это всего лишь цифры. Самое важное — позитивный настрой», — утверждает Доун.