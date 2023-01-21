Зимние занятия, которые требуют повышенной бдительности и вот несколько из них
Площадки, залитые льдом, зимой можно встретить во многих местах. А поэтому немало желающих стать на коньки. Однако, лёгкого полёта добиться непросто. Испытывая иллюзию, люди падают, иногда неудачно.
Катание на сноуборде
Сноубордисты, особенно начинающие, в стремлении обогнать лыжников, нередко получают опасные травмы.
При этом давно известно, что для того чтобы достигать хороших результатов, нужно развивать свои способности постепенно, начиная с малого.
Тюбинг
Большой популярности в последнее время получило катание на «ватрушках». Не только детям, но и взрослым пришлись по нраву большие резиновые пончики.
Как оказалось, данная зимняя забава таит определённые опасности. Дело в том, что «ватрушки», подскакивая на неровностях, не всегда способны удержать человека на себе во время приземления.
В большей степени это касается маленьких детей.
Катание на лыжах
При том, что лыжные трассы пролегают в лесах или горах, медикам добираться в такие места сложно.
Их помощь нередко требуется новичкам, неуверенно стоящих на лыжах и стремящихся проявить себя на сложных участках.
Запускание петард
В зимние праздники многие запускают петарды. Особенно это занятие привлекает детей.
Опыт последних лет показал, что такая забава при неосторожном обращении может быть опасной, приводя в некоторых случаях к травмам. Об этом свидетельствует медицинская статистика.
Купание в проруби
Для некоторых людей стало доброй традицией окунаться в прорубь с ледяной водой на Крещение.
Но важно не забывать, что для этого требуется длительная подготовка. Стоит прислушаться к мнению опытных моржей, тренирующих свой организм долгие годы.
Езда на снегоходе
Катание на снегоходе весьма популярно зимой в России. Хотя и при данном увлечении имеются опасные моменты.
Дело в том, что под сугробами не видны препятствия, создаваемые поваленными деревьями, или ямами. По этой причине люди могут попадать в небольшие ДТП. Во избежание неприятностей не рекомендуется ездить по незнакомым местам.
Опубликовано: Антон Райт