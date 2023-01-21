Зимние занятия, которые требуют повышенной бдительности и вот несколько из них

Площадки, залитые льдом, зимой можно встретить во многих местах. А поэтому немало желающих стать на коньки. Однако, лёгкого полёта добиться непросто. Испытывая иллюзию, люди падают, иногда неудачно.

Катание на сноуборде

Сноубордисты, особенно начинающие, в стремлении обогнать лыжников, нередко получают опасные травмы.

При этом давно известно, что для того чтобы достигать хороших результатов, нужно развивать свои способности постепенно, начиная с малого.

Тюбинг

Большой популярности в последнее время получило катание на «ватрушках». Не только детям, но и взрослым пришлись по нраву большие резиновые пончики.

Как оказалось, данная зимняя забава таит определённые опасности. Дело в том, что «ватрушки», подскакивая на неровностях, не всегда способны удержать человека на себе во время приземления.

В большей степени это касается маленьких детей.

Катание на лыжах

При том, что лыжные трассы пролегают в лесах или горах, медикам добираться в такие места сложно.

Их помощь нередко требуется новичкам, неуверенно стоящих на лыжах и стремящихся проявить себя на сложных участках.

Запускание петард

В зимние праздники многие запускают петарды. Особенно это занятие привлекает детей.

Опыт последних лет показал, что такая забава при неосторожном обращении может быть опасной, приводя в некоторых случаях к травмам. Об этом свидетельствует медицинская статистика.

Купание в проруби

Для некоторых людей стало доброй традицией окунаться в прорубь с ледяной водой на Крещение.

Но важно не забывать, что для этого требуется длительная подготовка. Стоит прислушаться к мнению опытных моржей, тренирующих свой организм долгие годы.

Езда на снегоходе

Катание на снегоходе весьма популярно зимой в России. Хотя и при данном увлечении имеются опасные моменты.

Дело в том, что под сугробами не видны препятствия, создаваемые поваленными деревьями, или ямами. По этой причине люди могут попадать в небольшие ДТП. Во избежание неприятностей не рекомендуется ездить по незнакомым местам.