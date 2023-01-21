Почти 3 миллиона долларов: Саудовский бизнесмен выложил за билет на футбол баснословную сумму

Мушарраф Аль-Гамди выиграл аукцион билета "за гранью воображения", чтобы побывать на матче с Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

Саудовский бизнесмен Мушриф Аль-Гамди стал обладателем самого дорогого оплаченного билета на матч в истории футбола. Матч звезд Виктори и Аль-Хиляля против команды Пари Сен-Жермен прошел в прошлый четверг на Международном стадионе имени короля Фахда.

Советник королевского двора Саудовской Аравии Турки аль-Шейх, председатель Главного управления развлечений, объявил в прошлую среду, что Мушарраф Аль-Гамди выиграл аукцион билета "за гранью воображения" после того, как сумма достигла 10 миллионов саудовских риалов (2,7 миллиона долларов), самого дорогого в истории.

Владельцу самого дорогого билета Мушрифу Аль-Гамди была предоставлена возможность понаблюдать за звездами двух команд во главе с португальцем Криштиану Роналду, который возглавлял команду, состоящую из саудовских игроков "Аль-Наср" и "Аль-Хиляль", и аргентинцем Лионелем Месс - капитаном команды "Пари Сен-Жермен".

Проходивший в рамках "Кубка Эр-Рияда" матч завершился победой Месси и его товарищей со счетом (5:4).

Билет также дал Аль-Гамди возможность присутствовать на церемонии коронации, войти в раздевалки и встретиться со звездами двух команд.