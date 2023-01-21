Илон Маск опроверг данные телеканала, назвавшего количество сотрудников Twitter после сокращения сотрудников

По информации телевизионщиков, штат работников Тwitter сократился до 1300 человек, по данным миллиардера их на тысячу больше.

Американский миллиардер Илон Маск в ответ на сообщение американского канала, что количество сотрудников в компании Twitter сократилось до 1300 сотрудников, объявил: на самом деле там трудится сегодня 2300 человек.

"Информация неверна. В настоящее время в Twitter работает около 2300 сотрудников", - написал миллиардер в Twitter.

Ранее CNBC сообщил, будто число штатных сотрудников Twitter сократилось примерно до 1300 человек, в том числе около 550 из них - на должности "инженер". Канал процитировал внутренние записи о том, что около 75 сотрудников компании находятся в отпуске, в том числе около 40 инженеров.

Генеральный директор Twitter уточнил, что "в отделе доверия и безопасности работают еще сотни сотрудников, а также тысячи подрядчиков".

Калифорнийская компания, купленная Илоном Маском в конце октября и насчитывающая 7500 сотрудников, начала серию увольнений по всему миру.

Примечательно, что в ноябре прошлого года коллективный иск был подан против Twitter его сотрудниками, которые утверждали, что компания проводит массовые увольнения без предварительного уведомления за 60 дней, в нарушение федерального законодательства США и законодательства штата Калифорния.