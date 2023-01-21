Крупные корпорации начали бегство из Китая
2023-01-21 19:17
Многие крупные корпорации мира, в том числе Самсунг, Эппл, Майкрософт, Амазон и другие, начали выводить свое производство из КНР.
По данным издания Коммерсант эти корпорации избрали себе новой Землей Обетованной Индию.
Перевод производства обосновывается нежеланием крупных корпораций в дальнейшем зависеть от Китая.
также в качестве причин переноса производства называется торговая война между Соединенными Штатами и Поднебесной, в результате чего в Китае резко замедлился рост ВВП, упав до рекордно низких за последние 40 лет 3%.
Опубликовано: Сергей Стаалкер