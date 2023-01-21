Крупные корпорации начали бегство из Китая

Многие крупные корпорации мира, в том числе Самсунг, Эппл, Майкрософт, Амазон и другие, начали выводить свое производство из КНР.

По данным издания Коммерсант эти корпорации избрали себе новой Землей Обетованной Индию.

Перевод производства обосновывается нежеланием крупных корпораций в дальнейшем зависеть от Китая.

также в качестве причин переноса производства называется торговая война между Соединенными Штатами и Поднебесной, в результате чего в Китае резко замедлился рост ВВП, упав до рекордно низких за последние 40 лет 3%.