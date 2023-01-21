Горящий локомотив без машиниста мчался из Германии в Австрию

Необычная акция экстренных служб случилась в Баварии. Пожарные были вызваны, чтобы потушить горящий локомотив, но к их приезду поезд уже двигался по рельсам, и его невозможно было остановить.

Машиниста внутри не было. По словам местных властей, усилия пожарных по тушению огня быстро превратились в захватывающую погоню. Инцидент произошел в пятницу, 20 января недалеко от города Штрасс.

Незадолго до прибытия пожарных горящий локомотив начал катиться по наклонному пути, набирая скорость и проехав несколько километров в сторону города Фрайлассинг.

На видео, размещенном в сети Добровольной пожарной командой Фрайлассинга, видно, как поезд, буквально окутанный пламенем и дымом, несется по городу.

Пожарным и железнодорожникам удалось переключить стрелки и направить поезд-призрак на запасной путь, где его затормозили, не успев пересечь границу с Австрией. Несмотря на серьезную угрозу, в итоге никто не пострадал.