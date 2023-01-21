Умерла советская Софи Лорен

Печальная весть пришла из Мельбурна, там скончалась на 88 году жизни Майя Менглет, которую при жизни называли советской Софи Лорен.

В Советском Союзе она стала известна по исполнению главной женской роли Тони Глечиковой в фильме Дело было в Пенькове.

В 1997 году актриса покинула Театр имени Станиславского, в котором проработала свыше 40 лет, а вскоре с супругом эмигрировала в Австралию.

О причинах смерти пока не сообщается.