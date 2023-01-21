Умерла советская Софи Лорен
2023-01-21 19:49
Печальная весть пришла из Мельбурна, там скончалась на 88 году жизни Майя Менглет, которую при жизни называли советской Софи Лорен.
В Советском Союзе она стала известна по исполнению главной женской роли Тони Глечиковой в фильме Дело было в Пенькове.
В 1997 году актриса покинула Театр имени Станиславского, в котором проработала свыше 40 лет, а вскоре с супругом эмигрировала в Австралию.
О причинах смерти пока не сообщается.
Опубликовано: Сергей Стаалкер