Стамбул отменил визит министра обороны Швеции из-за антитурецкой демонстрации в Стокгольме

Турция отменила визит министра обороны Швеции в связи с антитурецким протестом в Стокгольме.

"На данный момент визит министра обороны Швеции Пала Джонсона в Турцию 27 января бессмысленен, поэтому мы его отменили", — заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

Визит шведского министра должен был преодолеть противодействие Анкары заявке Швеции на вступление в НАТО. Отменив визит, Турция выразила недовольство разрешением организовать субботнюю демонстрацию перед посольством Турции в шведской столице.

Речь идет об ультраправом активисте антимусульманской партии Stram Kurs ("Жесткая линия") Расмусе Палудане. В середине апреля прошлого года Палудан организовал аналогичную демонстрацию, на которой был сожжен Коран. После этого в стране вспыхнули беспорядки

Швеция, наряду с соседней Финляндией, нуждается в одобрении Турции для вступления в НАТО. Обе страны отказались от идеи военного неприсоединения и подали заявку на вступление в Североатлантический Альянс.

По словам Анкары, любой прогресс зависит от шагов Швеции по экстрадиции людей, которых она обвиняет в терроризме или причастности к попытке государственного переворота 2016 года. Турция заявляет, что Швеция не сделала достаточно для подавления курдских группировок, которых Анкара считает террористами.