По информации «РБК Спорт», состояние Костомарова начинает улучшаться

21 января в «РБК Спорт» сообщили, опираясь на два источника из близкого окружения спортсмена, что в его состоянии есть положительные сдвиги

Один из источников сообщил о наметившемся улучшении. Врачи делают положительные прогнозы по поводу состояния фигуриста.

Второй источник подтвердил сдвиги в лучшую сторону, по сравнению с тем, что было несколько дней ранее. Однако добавил, что ситуация остается сложной и требует постоянного медицинского контроля.

19 января «Матч ТВ» сообщил, ссылаясь на проверенный источник, что медики намереваются отключить фигуриста от аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации в связи с положительной динамикой его состояния.