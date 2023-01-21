Американская журналистка рассказала о неизвестном закулисье конкурса "Мисс Вселенная"

Телеведущая Мария Селеста Аррарас отметила, что последний вопрос, заданный участницам, как правило, не учитывается.

Телеведущая, писательница Мария Селеста Аррарас на одном из шоу США высказала свое мнение о прошедшем недавно конкурсе "Мисс Вселенная".

По ее словам, в нынешнем сезоне выбор красавицы был "паршивым". Это заявление одни встретили аплодисментами, другие - сомнениями.

Она рассказала зрителям шоу, что в начале двухтысячных годов дважды была в жюри "Мисс Вселенной". Журналистка отметила, что последний вопрос, заданный участницам, как правило, не учитывается.

"Дело в том, что на это нет времени. Девушки входят, проходят свой последний подиум, и в это время судьи получают указание проголосовать, потому что в противном случае у нас нет времени на подведение итогов", - поделилась телеведущая.

"Они выходят на парад, мы голосуем и, пока они отвечают на этот последний вопрос, забирают результаты у судей, которые сейчас являются электронными. Их сводят воедино и проверяет независимая фирма, которая ежегодно проводит конкурс, - подчеркнула она. - Ты можешь сказать глупость и победить".

Мария Селеста убеждена, что результат важен для жюри. "Это связано с составом жюри, когда вы хотите узнать, какими будут выборы, посмотрите на жюри, в подавляющем большинстве, я думаю, это были 6 американцев", - добавила журналистка.

Мария Селеста подчеркнула: латиноамериканские кандидатки "были намного лучше подготовлены и были намного красивее, это знает весь мир".