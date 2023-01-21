Арестович поставил под сомнение победу Украины в спецоперации России

Победа Украины в специальной военной операции против России не грантирована, заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Мы внутри четко спланированной спецоперации России по нам. Польский президент произносит, что сейчас решающие месяцы для Украины. Не совсем ясно, что будет дальше. После того, как мы стали грызться между собой, мы перестали быть непобедимыми. Мы победимы в кротчайшие сроки. Притом неожиданно для себя", - сказал он.