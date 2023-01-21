"Кровавый пляж": остров в Иране напоминает фильм ужасов

Причина цвета песка и воды связана с наличием высокой концентрации оксидов железа, но при этом купаться в заливе можно.

Остров Ормуз, расположенный в Персидском заливе в Иране, поражает своим насыщенным красным цветом. Ежегодно он привлекает тысячи туристов.

Этот оттенок отсылает к фильму ужасов, а на самом деле обусловлен цветом почвы, которая содержит высокие дозы минерала с оксидом железа, известного как охра.

Именно это вещество используется для изготовления косметики, тканей и, прежде всего, пищевых красителей. Его даже используют для выпечки местного хлеба под названием томши!

Проще говоря, причина цвета связана с наличием высокой концентрации оксидов железа. А что касается красного цвета воды, то бывает, что более темный песок заставляет и морские волны приобретать более насыщенный и красноватый цвет.

Можно ли купаться на красном пляже? Большое количество минералов не вредит людям, которые хотят в ней купаться. Правда, при этом можно на несколько дней остаться с покрасневшей кожей.

В целом остров напоминает планету Марс, поскольку на своей площади 42 км2 он окружен впечатляющей прибрежной дорогой, которая открывается взгляду на ландшафт, состоящий из осадочных пород и вулканических материалов.

Различные артефакты и инструменты, найденные на побережье острова, указывают на то, что деятельность человека на острове восходит к очень далеким временам.

В Чанд-Дерахте, части острова, обнаружены каменные россыпи, которые представляют собой не что иное, как следы использования каменных орудий. Анализ этих останков позволил отнести их к среднему палеолиту, то есть примерно к 40 000 годам назад.