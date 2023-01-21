LA NACION: Новая песня Шакиры за 4 дня просмотров в YouTube принесла певице 85 тыс. долларов

Композиция посвящена разрыву Шакиры с Пике и называется BZRP Music Session #53. За первые 11 часов песня набрала в Ютубе 25 млн просмотров.

В песне постоянно слышны отсылки к Пике и его новой пассии - 22-летней Кларе Чиа Марти.

"Ты обменял Ferrari на Twingo"

В ответ на эту строчку, футболист после выхода песни демонстративно прокатился на автомобиле указанной марки.

За первые сутки показов на платформе YouTube композиция набрала уже 67 млн просмотров.

Известно, что Ютуб платит за один просмотр примерно 0,00069 доллара. Шакира заработала на своем хите в первый день 68 250 долларов.

Spotify платит за одно прослушивание 0,0037 доллара, здесь песня набрала 15 млн просмотров в день, увеличив доход певицы на 55 500 долларов.

Приложение Apple Music готово платить 0,01 доллар за просмотр, а платформа Tidal - 0,0125 доллара.

Это значит, что доходы Шакиры в ближайшее время продолжат расти. Ведь число слушателей тоже постоянно увеличивается.

За 4 дня в YouTube песня заработала 85 000 долларов, а на Spotify - 160 000 долларов.