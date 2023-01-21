Стройные ноги: добиться такого эффекта Шакире и Джей Ло помогают чулки с поясом

Артистки, как правило, выбирают специальные модели такого белья: с прочным и утягивающим материалом в верхней части.

Есть много деталей, которые артистки должны учитывать, когда выходят на сцену и хотят выглядеть идеально в глазах своих поклонников.

В то время как платье, обувь, макияж и прическа являются наиболее важными деталями и наиболее ценятся невооруженным глазом, для многих знаменитостей не менее важны хороший пояс или специальные чулки.

Чулки делают ноги более собранными и стройными. Артистки, как правило, выбирают специальные модели такого белья - с прочным и утягивающим материалом в верхней части.

В частности, такое белье предпочитают Джей Ло, Бейонсе, Шакира и Глория Треви.

Ноги в них выглядят более упругими и обтягивающими, ровными и почти идеальными.