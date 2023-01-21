Фотография обнаженной Екатерины Варнавы взорвала Сеть

Звезда "Comedy Woman" в первой серии нового сериала "Фандорин. Азазель" снялась без одежды.

Создатели сериала "Фандорин. Азазель" решили пусть не повторить успех проекта "Монастырь" с Анастасией Ивлеевой, но хотя бы зайти с козырей, взяв на вооружение эффектный прием с оголением поп-персон сообщает КП.

Непрофессиональная актриса, но вполне узнаваемая звезда "Comedy Woman" Екатерина Варнава в первой серии появилась совершенно голой.

Роль у комедиантки небольшая, но яркая. Когда Фандорин приходит для опроса свидетелей самоубийства, дверь ему открывает героиня Варнавы. Причем, из одежды у дамы только украшения да бокал игристого.

Пока молодой полицейский стыдливо прячет свой взгляд, роковая прелестница расхаживает по богатым интерьерам, чтобы продемонстрировать себя со всех ракурсов.

Однако публика оголение Варнавы приняла в штыки. Мол, это кожа да кости, уставший бюст, торчащие ребра. Такое не показывать, а прятать надо!

"Не зря все мужики бегут - не собаки ведь, на кости не бросаются", "Откормите ее кто-нибудь", "Из фигуры остался лишь нос", - затравили артистку в соцсетях.

Но сама звезда собой вроде абсолютно довольна. Со времен раннего "Comedy Woman" она похудела на 20 кг и может позволить себе самые откровенные роли. В частности, в одном из московских кабаре звезда играет в спектакле для взрослых "Абсолютно нага", полностью оправдывая на сцене смелое название.