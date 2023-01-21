25 лет спустя: в США перестали обвинять Монику Левински в ее скандале с Биллом Клинтоном

Движение MeToo побудило общество взглянуть на скандал с ревизионистской точки зрения, сосредоточив внимание на бывшем президенте, а не его стипендиатке.

25 лет назад стало известно о скандале, который войдет в историю страны: тогдашний президент Билл Клинтон (1993-2001) попал под следствие за роман с сотрудницей Белого дома.

Полемика, которая привела к импичменту Клинтона в Конгрессе, в свою очередь изменила и жизнь на тот момент 22-летней Моники Левински, с которой бывший президент поддерживал отношения и которая оказалась в центре внимания средств массовой информации.

В 25-ю годовщину ее романа с Клинтоном Левински, которая стала активисткой борьбы с домогательствами, размышляет в колонке журнала Vanity Fair об изменениях, которые претерпело американское общество с тех пор, как ее имя стало достоянием общественности. А также о том, что произошло и чему она научилась, как личность.

"Менталитет обвинения женщин со временем отошел на второй план", - пишет сегодня активистка, которая уверяет, что в настоящее время СМИ чаще используют термин "скандал с Клинтон" для обозначения фактов, а не "скандал с Левински".

Движение MeToo побудило американское общество взглянуть на скандал с ревизионистской точки зрения, на этот раз сосредоточив внимание на бывшем президенте, который занимал влиятельное положение, тогда как она была его стипендиаткой.

Левински, в свою очередь, сетует на мощь социальных сетей и отмечает, что они оказывают "более разрушительное" влияние на жизнь или репутацию людей, которые находятся в поле зрения общественности и вовлечены в скандалы.

Активистка также советует читателям "тщательно выбирать своих друзей "и вспоминает" предательство", совершенное Линдой Трипп, которая передала независимому прокурору Кеннету Старру записи, на которых Левински рассказывала о своих отношениях с Клинтоном.