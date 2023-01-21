Автобус с 37 белорусами перевернулся в Польше, есть пострадавшие

Под польским Люблином 21-го января произошло ДТП, в котором ехали 37 человек, пишет tvp.info.

Транспортное средство с белорусскими номерами вылетело с дороги и перевернулось. Семь пассажиров были госпитализированы.

Представитель Государственной пожарной службы в Любартове сообщил порталу tvp.info, что авария произошла около 14:00 в Копанине Любартовского повета.

"Автобус, в котором находились 37 человек, съехал с дороги и съехал в кювет. Он перевернулся. Причины аварии выясняют полицейские", - заявил капитан Михал Мазур.

Он добавил, что в больницу доставили семь человек. Остальные люди были доставлены в гостиницу. Как выяснилась, в автобусе ехали туристы из Беларуси, направлявшиеся в Италию.