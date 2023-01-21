Саудовская Аравия запустила выгодную программу для совершения ритуалов Умры: "Ваш билет - ваша виза"

Мусульмане, желающие совершить обряд Умры, должны будут лишь оплатить билет на самолет. Виза на 4 дня предоставляется бесплатно.

Медийный деятель Мохаммед Али Хайр рассказал: согласно новой программе, визит для прохождения Умры обойдется посетителям в 13 тысяч фунтов стерлингов.

Более того, теперь Умру можно совершать в любое время года, тогда как ранее это допускалось лишь в определенные периоды.

Теперь пассажиры саудовских авиалиний смогут въехать в королевство на 4 дня, совершать там обряд Умры и различные экскурсии. Виза на это время предоставляется бесплатно.

Стоимость билета начинается от 10 тыс. фунтов стерлингов. Проживание в королевстве будет дешевле почти на 3 тыс. фунтов стерлингов.

Однако это не коснется внутреннего трансфера из аэропорта до жилья и кампуса.

Умра - священный обряд, связанный с посещением Мекки и Запретной мечети, который рекомендуется совершить каждому истинному мусульманину.