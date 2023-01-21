Антиправительственное движение в Израиле усиливается с каждой неделей

Более ста тысяч человек снова протестовали в Тель-Авиве против нового правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Демонстранты собираются третий субботний вечер подряд в нескольких местах в центре израильской столицы.

Они размахивали израильскими флагами и несли плакаты с надписью: «Остановите конец демократии» или изображения Нетаньяху со словами «Преступники».

На митинге также присутствовал экс-премьер-министр Жаир Лапид. По данным СМИ, дежурили около тысячи сотрудников полиции.

На сегодняшний день это была крупнейшая демонстрация против нового правительства, которое было приведено к присяге в конце декабря. Тысячи людей также вышли на улицы Иерусалима, Хайфы и Беэр-Шевы.

Протест был в первую очередь направлен против намерения правительства намеренно ослабить судебную систему страны.

По планам министра юстиции Ярива Левина, большинство в парламенте должно иметь возможность принять закон, даже если Верховный суд сочтет его противоречащим Основному закону.

Левин также хочет изменить состав комиссии, назначающей судей. Далеко идущие изменения могут также сыграть на руку Нетаньяху в его продолжающемся судебном процессе по делу о коррупции.

В среду судьи постановили, что министр внутренних дел и здравоохранения Израиля Арье Дери не имеет права оставаться в должности. Судьи обосновали свой приговор уголовным преследованием Дери. Они также заявили, что в прошлом году в суде по делу о налоговых правонарушениях он уверял, что уйдет из политики.

Сторонники запланированной судебной реформы считают решение против Дери оправданным. В течение многих лет они обвиняли Верховный суд в чрезмерном вмешательстве в политические решения.

