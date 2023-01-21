Посол Макеев требует немедленно поставить танки Leopard 2 на Украину

Посол Украины Алексей Макеев призвал правительство Германии немедленно расчистить путь для поставки основных боевых танков Leopard 2.

«Нам нужны немецкие танки — немедленно», — сказал он агентству печати Германии в субботу: «У нас нет времени исследовать, обдумывать и колебаться. Что нам нужно: решать, обучать и доставлять скоординировано. Немедленно."

На украинской конференции в Рамштайне Германия пока не приняла решения о доставке боевых танков в зону боевых действий, несмотря на значительное давление со стороны своих союзников. Федеральное правительство еще не выдало никаких разрешений на поставку в другие страны танков, произведенных в Германии. Вместо этого новый министр обороны Борис Писториус инициировал бундесвером и промышленностью проверку запасов, чтобы определить количество танков, которые могут быть поставлены.

Макеев был разочарован итогами конференции в Рамштайне.

«Должен быть честным, мы ожидали от наших немецких партнеров гораздо большего», — заявил на конференции президент Владимир Зеленский, что во власти Германии решить, будут поставлены танки или нет.

Макеев сказал, что важно, чтобы украинские вооруженные силы начали обучение, а Германия разрешила другим странам поставлять танки.

