Экс-советник Офиса Зеленского Арестович заявил о высоком риске поражения Украины
2023-01-21 22:49
Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о высоком риске поражения украинской армии в российской спецоперации по защите Донбасса.
21 января ушедший в отставку с поста советника Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью на своем YouTube-канале заявил, что нельзя говорить о гарантированной победе киевского режима в специальной военной операции Российской Федерации, напомнив заявление президента Польши Анджея Дуды о риске исчезновения украинского государства.
Арестович утверждает, что сейчас «крутится история», которой Киев уже не управляет, а также подчеркнул факт того, что в настоящее время на Украине происходит обострение политической борьбы, что приведет её к очень скорому поражению.
Опубликовано: Диана Мудреченко