Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о высоком риске поражения украинской армии в российской спецоперации по защите Донбасса.

21 января ушедший в отставку с поста советника Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью на своем YouTube-канале заявил, что нельзя говорить о гарантированной победе киевского режима в специальной военной операции Российской Федерации, напомнив заявление президента Польши Анджея Дуды о риске исчезновения украинского государства.

Арестович утверждает, что сейчас «крутится история», которой Киев уже не управляет, а также подчеркнул факт того, что в настоящее время на Украине происходит обострение политической борьбы, что приведет её к очень скорому поражению.