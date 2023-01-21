Эксперт раскрыла сокровенный секрет интимных сцен в кино

Это своего рода трюк с иллюзионизмом, в котором профессионалы координируют движения, кадрирование, предметы одежды или их кажущееся отсутствие.

Магия кино вдохновляет, заставляет зрителей мечтать, смеяться и плакать. Все эти эмоции создаются экспертами, которые достигают идеальной реальности.

В эту игру включены интимные сцены, которые режиссируют и такие профессионалы, как известный в США координатор интимных моментов в кино, театре и на телевидении Джессика Стейнрок.

Кроме того, что она является генеральным директором Intimacy Directors & Coodinators, специалист также зарекомендовала себя в социальных сетях, рассказывая подробности о том, как они исполняются.

Недавно в популярную категорию вирусных новостей попала информация о том, что Милли Бобби Браун сделала предложение коллеге по сцене, и Стейнрок, которая была консультантом в таких сериалах, как Yellowjackets и Winning Time, заявила, что это неправильно.

Дело в том, что молодая актриса, одна из самых ярких звезд современности, сыгравшая главную роль в фильме "Очень странные дела", прокомментировала в интервью, будто она поцеловала своего партнера Луи Партриджа на репетиции во время съемок "Энолы Холмс 2" в шутку, без его согласия. А он позволил себе увлечься моментом и импровизировал.

Стейнрок отреагировала на эту сцену. Она заявила: хотя между этими коллегами существует большое доверие, никогда не следует кого-то шокировать во время ссоры или интимной сцены.

"В конце концов, это означает, что она не спрашивала согласия поцеловать его. И когда ваш партнер по сцене реагирует с удивлением после того, как вы его поцеловали, это означает, что общение произошло не так, как на самом деле необходимо", - объяснила специалист.

Дело в том, что общение необходимо для того, чтобы интимная сцена прошла должным образом. Цель состоит в том, чтобы она передала то, что необходимо для рассказа истории.

Это - своего рода трюк с иллюзионизмом, в котором такие профессионалы, такие как Стейнрок, являются фокусниками, которые тщательно координируют движения, кадрирование, требуемое режиссером, и предметы одежды или их кажущееся отсутствие.