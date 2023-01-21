Экс-сотрудник Белого дома Робертс: Польша может провести мобилизацию для оккупации Западной Украины

Сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс написал на своем сайте, что Польша может провести масштабную мобилизацию для подготовки к оккупации Западной Украины.

Он отметил, что увеличение численности польской армии может объясняться двумя причинами.

Первая – это защита от вероятного нападения со стороны России, вторая – оккупация Западной Украины.

Ранее сообщалось, что в Варшаве прошла демонстрация против участия Польши в боевых действиях на Украине.