Откровения Памелы Андерсон: правда о секс-видео и единственном мужчине, которого она любила

Звезда поведала миру "историю маленькой деревенской девочки, уехавшей в Лос-Анджелес и пережившей безумные приключения, а затем вернувшейся домой".

Памела Андерсон решила от первого лица рассказать свою собственную историю. Актриса написала мемуары и перенесла свой рассказ в документальный фильм, премьера которого состоится 31 января на Netflix.

Весь этот процесс послужил культовой актрисе 90-х своего рода “терапией”, чтобы освежить в памяти воспоминания “от первого до последнего”.

Звезда Baywatch в интервью журналу People изложила суть новой книги, которая также увидит свет в конце этого месяца. “Это просто история маленькой деревенской девочки, которая уехала в Лос-Анджелес и пережила все дикие и безумные приключения, а затем вернулась домой”, - резюмирует звезда.

В прошлом году мини-сериал "Пэм и Томми" драматизировал неоднозначные отношения Андерсон с рокером Томми Ли в период ее наибольшей известности. Эта художественная литература, посвященная краже секс-записи, имела огромный успех, хотя сама Памела осуждала ее.

Теперь звезда Barb Wire рассказывает, что возобновившийся общественный интерес к ее видео заставил ее терапевтически обрести голос.

“Я чувствую небольшое беспокойство перед тем, как появятся мемуары, потому что это был год, в основном, терапии, когда я перебирала различные эпизоды, которые повлияли на мою жизнь”, - сказала она People.

В трейлере к новому документальному фильму Netflix "Памела, история любви “коллега-активистка говорит за кадром:" Я заблокировала эту украденную ленту из своей жизни, чтобы выжить, и теперь, когда все возвращается на круги своя, я хочу впервые взять под контроль повествование. Почему мы не можем быть героями нашей собственной истории?”.