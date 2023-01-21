NYT: глава аппарата Белого дома Рон Клейн может уйти в отставку

Обозреватели NYT заявили, что в обозримом будущем глава аппарата Белого дома Рон Клейн может уйти в отставку.

21 января американская газета The New York Times, ссылаясь на осведомлённые источники, сообщила о том, что глава аппарата Белого дома в администрации Джо Байдена Рон Клейн может покинуть занимаемый им с 2021 года пост уже в ближайшие недели.

Отмечается, что возможный уход Клейна в отставку станет самой значительной переменой в администрации с момента вступления Байдена в должность президента Соединённых Штатов.

Источники NYT добавили, что Рона Клейна, чьё влияние на действующего президента США не очень велико, могут заменить одним из министров нынешнего кабинета.