Экологи опубликовали видео с «пластиковой реки» в Боснии и Герцеговине
2023-01-21 23:37
На кадрах с дронов видны полосы мусора вдоль реки Дрина в Вышеграде, Босния и Герцеговина.
В субботу, 21 января, экоактивисты распространили в сосетях видео с нескольких дронов, которые облетели реку полною пластиковых отходов.
Впечатляющие кадры мусорных заторов на живописной реке в горах Монтенегро не оставили равнодушными пользователей Сети.
Многие из них призвали к немедленному действию по уборке реки от пластиковых отходов.
Опубликовано: Тарас Медведев