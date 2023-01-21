Экологи опубликовали видео с «пластиковой реки» в Боснии и Герцеговине

На кадрах с дронов видны полосы мусора вдоль реки Дрина в Вышеграде, Босния и Герцеговина.

В субботу, 21 января, экоактивисты распространили в сосетях видео с нескольких дронов, которые облетели реку полною пластиковых отходов.

Впечатляющие кадры мусорных заторов на живописной реке в горах Монтенегро не оставили равнодушными пользователей Сети.

Многие из них призвали к немедленному действию по уборке реки от пластиковых отходов.