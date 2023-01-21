ГУР Украины: сведения о нападении со стороны Беларуси – это информационно-психологическая операция

Представитель Главного управления разведки украинского Минобороны Андрей Юсов заявил, что сведения о возможном нападении со стороны Беларуси – это информационно-психологическая операция.

По его словам, сейчас нет угрозы участия Беларуси в полномасштабной наземной операции на стороне России.

Юсов пояснил, что эти выводы сделаны на основании количественного состава ударной группировки, готовности средств и сил.

Он также пообещал, что в случае изменения ситуации будет обнародована соответствующая информация.