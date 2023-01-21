МИД Турции: Швеция нарушает обязательства по членству в НАТО, разрешая митинг РПК
2023-01-21 23:47
В МИД Турции заявили, что Швеция нарушила свои обязательства, связанные с членством в НАТО.
Турецкое внешнеполитическое ведомство посчитало нарушением тот факт, что шведские власти разрешили проведение митинга Рабочей партии Курдистана.
В МИД подчеркнули, что Турция осуждает проведение пропагандистской демонстрации в центре Стокгольма.
Там также напомнили, что заявлять о приверженности обязательством и выполнять их – это не одно и то же.
Опубликовано: Светлана Репина