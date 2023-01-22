Der Spiegel: Германия составила список 19 танков Leopard для передачи Украине

Издание Der Spiegel сообщает, что новый глава Минобороны Германии Борис Писториус решил проверить, какие танки Leopard можно передать украинским военным.

Журналисты отмечают, что в бундесвере уже составили список из 19 таких танков разных моделей.

Сообщается также, что на правительство ФРГ оказывается давление по поводу поставок танков Украине.

На данный момент у бундесвера есть 312 танков Leopard 2, из которых 12 единиц находятся в запасе.