Sky News: в британском парламенте намекнули на отставку Сунака из-за второго штрафа

Sky News сообщает, что британские парламентарии считают премьер-министра Риши Сунака безалаберным из-за того, что он получил второй штраф от полиции.

Заместитель главы лейбористской партии Анджела Рейнер заявила, что это пример безответственного поведения.

Праламентарий от той же партии Крис Байант напомнил, что Сунак обещал быть честным и порядочным.

Он также отметил, что эта ситуация указывает на необходимость новых всеобщих выборов.