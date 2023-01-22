Экс-советник Кучмы Олег Соскин: Зеленском можно предъявить обвинения за работу на российском телевидении

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому можно предъявить обвинения за работу на российском телевидении.

Соскин напомнил, что в 2013-2014 годах Зеленский выступал шоуменом в России и прославлял Путина.

По его мнению, за это украинского президента, убирающего с пути неугодных политиков, нужно сдать «куда надо».

Соскин отметил, что Зеленского можно обвинить в тех же действиях, из-за которых были сняты с должностей мэр Чернигова Атрошенко и глава Конституционного суда Тупицкий.