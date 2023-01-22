Экс-советник Кучмы Олег Соскин: Зеленском можно предъявить обвинения за работу на российском телевидении
2023-01-22 00:56
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому можно предъявить обвинения за работу на российском телевидении.
Соскин напомнил, что в 2013-2014 годах Зеленский выступал шоуменом в России и прославлял Путина.
По его мнению, за это украинского президента, убирающего с пути неугодных политиков, нужно сдать «куда надо».
Соскин отметил, что Зеленского можно обвинить в тех же действиях, из-за которых были сняты с должностей мэр Чернигова Атрошенко и глава Конституционного суда Тупицкий.
Опубликовано: Светлана Репина