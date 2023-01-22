Business Insider: экс-министр обороны Германии Ламбрехт запретила проверку танков Leopard за неделю до ухода с поста

Business Insider со ссылкой на собственные источники в бундесвере сообщает, что за неделю до своей отставки экс-министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт запретила проведение инвентаризации танков Leopard.

Сообщается, что Ламбрехт дала чиновникам бундестага поручение не проводить проверку танков Leopard 1 и Leopard 2.

Источники утверждают, что таким способом экс-министр пыталась отвести подозрения о нежелании поставлять танки Украине от Олафа Шольца.

Это произошло перед встречей в Рамштайне, от которой многие ожидали согласия Германии на поставки Украине такой военной техники.