Anadolu: в Турции задержали одного из руководителей ИГИЛ
2023-01-22 01:07
Агентство Anadolu сообщает, что в Турции задержали одного из руководителей запрещенного «Исламского государства».
Его называют командующим службы безопасности ИГИЛ в городе Ракка на севере Сирии, а также «губернатором Ниневия».
Задержанный был доставлен в суд. Принято решение о его содержании под стражей.
Ранее сообщалось о задержании нового лидера ИГИЛ Абу Хасана аль-Куреши в турецком Стамбуле.
Опубликовано: Светлана Репина