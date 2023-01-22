Anadolu: в Турции задержали одного из руководителей ИГИЛ

Агентство Anadolu сообщает, что в Турции задержали одного из руководителей запрещенного «Исламского государства».

Его называют командующим службы безопасности ИГИЛ в городе Ракка на севере Сирии, а также «губернатором Ниневия».

Задержанный был доставлен в суд. Принято решение о его содержании под стражей.

Ранее сообщалось о задержании нового лидера ИГИЛ Абу Хасана аль-Куреши в турецком Стамбуле.