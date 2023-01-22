Инфекционист Тимаков рассказал, когда закончится пандемия COVID-19

ТАСС со ссылкой на врача-инфекциониста Евгения Тимакова сообщает, что пандемия коронавируса закончится через год-два.

По словам врача, на адаптацию и формирование стойких мутаций вирусу требуется 4-5 лет. Из них 3 года приходится на активный процесс, который уже завершился.

Тимаков пояснил, что сейчас происходит адаптация. Если не появятся новые линии, это займет 1-2 года.

Появление новых линий возможно при сильном ослаблении иммунитета человека. на данный момент коронавирус представляет собой типичную ОРВИ.