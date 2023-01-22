Вучич собирается выступить с обращением к гражданам по поводу Косово и Метохии
2023-01-22 01:48
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что 23 января выступит с обращением к гражданам по поводу Косово и Метохии.
Он отметил, что готов рассказать обо всех темах и существующих проблемах, а также о выборе, который предстоит сделать.
Вучич уточнил, что для Сербии наступил тяжелый период, и страну ожидает еще множество трудностей.
Он также пообещал сохранить и защитить страну в этой непростой ситуации.
Опубликовано: Светлана Репина