Вучич собирается выступить с обращением к гражданам по поводу Косово и Метохии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что 23 января выступит с обращением к гражданам по поводу Косово и Метохии.

Он отметил, что готов рассказать обо всех темах и существующих проблемах, а также о выборе, который предстоит сделать.

Вучич уточнил, что для Сербии наступил тяжелый период, и страну ожидает еще множество трудностей.

Он также пообещал сохранить и защитить страну в этой непростой ситуации.