Politico: Молдова может отказаться от нейтралитета и вступить в НАТО
2023-01-22 01:53
Издание Politico сообщает, что в Молдове допускают возможность отказа от нейтралитета ради вступления страны в НАТО.
Об этом журналистам издания рассказала президент Молдовы Майя Санду.
Она отметила, что сейчас в стране ведутся дискуссии по вопросам обороны и способности Молдовы защитить себя без участия в крупном альянсе.
По словам Санду, если зайдет речь об отказе страны от нейтралитета, это решение будет принято демократическим путем.
Опубликовано: Светлана Репина