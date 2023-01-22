Politico: Молдова может отказаться от нейтралитета и вступить в НАТО

APS
2023-01-22 01:53

Издание Politico сообщает, что в Молдове допускают возможность отказа от нейтралитета ради вступления страны в НАТО.

Об этом журналистам издания рассказала президент Молдовы Майя Санду.

Она отметила, что сейчас в стране ведутся дискуссии по вопросам обороны и способности Молдовы защитить себя без участия в крупном альянсе.

По словам Санду, если зайдет речь об отказе страны от нейтралитета, это решение будет принято демократическим путем.

Опубликовано: Светлана Репина









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