Bloomberg: при ужесточении санкций против России Европу накроет новая волна инфляции
2023-01-22 02:06
Агентство Bloomberg сообщает, что в случае введения новых антироссийских санкций Европа столкнется с новой волной инфляции.
По мнению аналитиков, особенно сложная ситуация сложится в отраслях, которые зависят от цен на дизельное топливо.
Это касается, например, сельского хозяйства и автоперевозок. Из-за серьезного роста расходов в этих сферах возможен крах.
Ранее сообщалось, что Евросоюз может принять очередной пакет антироссийских санкций.
Опубликовано: Светлана Репина