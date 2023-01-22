Bloomberg: при ужесточении санкций против России Европу накроет новая волна инфляции

Агентство Bloomberg сообщает, что в случае введения новых антироссийских санкций Европа столкнется с новой волной инфляции.

По мнению аналитиков, особенно сложная ситуация сложится в отраслях, которые зависят от цен на дизельное топливо.

Это касается, например, сельского хозяйства и автоперевозок. Из-за серьезного роста расходов в этих сферах возможен крах.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может принять очередной пакет антироссийских санкций.