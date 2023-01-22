Президент Болгарии Радев: «Давать оружие Украине означает тушить пожар бензином»
2023-01-22 02:28
Президент Болгарии Румен Радев заявил, что странам Запада следует прекратить поставки оружия украинским военным.
Он уточнил, что передача вооружений Украине повышает риск глобального конфликта.
По его мнению, давать Украине оружия – это то же самое, что тушить пожар бензином, а важнейшими ценностями являются мир и человеческая жизнь.
По мнению Радева, украинский конфликт может перерасти в глобальный конфликт с возможностью ядерного самоуничтожения.
Опубликовано: Светлана Репина