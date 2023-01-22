Президент Болгарии Радев: «Давать оружие Украине означает тушить пожар бензином»

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что странам Запада следует прекратить поставки оружия украинским военным.

Он уточнил, что передача вооружений Украине повышает риск глобального конфликта.

По его мнению, давать Украине оружия – это то же самое, что тушить пожар бензином, а важнейшими ценностями являются мир и человеческая жизнь.

По мнению Радева, украинский конфликт может перерасти в глобальный конфликт с возможностью ядерного самоуничтожения.