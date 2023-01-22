Буркина-Фасо требует вывода французских войск в течение месяца

Буркина-Фасо на этой неделе потребовала вывода французских войск с ее территории в течение месяца, сообщило в субботу информационное агентство AIB, опираясь на источник, близкий к правительству.

«Решение, принятое 18 января 2023 года, дает по условиям соглашения от 17 декабря 2018 года французским вооруженным силам один месяц на то, чтобы покинуть территорию Буркина-Фасо», — сообщает агентство.

По словам источника, близкого к правительству, власти потребовали «скорейшего вывода французских солдат».

«Это не разрыв отношений с Францией. Уведомление касается только соглашений о военном сотрудничестве», — отметил источник.

В столице республики Уагадугу в пятницу прошла демонстрация с требованием вывода французских войск.

В Буркина-Фасо размещен контингент из 400 французских спецназовцев.