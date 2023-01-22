Букингемский дворец обнародовал программу коронации Карла III
2023-01-22 07:10
Букингемский дворец опубликовал программу трехдневных торжеств по случаю коронации короля Карла III 6 мая в Вестминстерском аббатстве.
Здесь, согласно обнародованным данным, состоится концерт звезд, грандиозный национальный обед и будет проведен «ряд инициатив по развитию волонтерства».
Коронация 74-летнего Чарльза состоится через восемь месяцев после смерти королевы Елизаветы II, скончавшейся 8 сентября в возрасте 96 лет.
Букингем хочет превратить «это историческое событие в праздник, который даст возможность собраться вместе».
В свете последних заявлений принца Гарри в интервью к премьере его мемуаров «Запасной», пока не ясно будет ли присутствовать опальный принц на церемонии со своей супругой Меган.
Опубликовано: Тарас Медведев