Букингемский дворец обнародовал программу коронации Карла III

Букингемский дворец опубликовал программу трехдневных торжеств по случаю коронации короля Карла III 6 мая в Вестминстерском аббатстве.

Здесь, согласно обнародованным данным, состоится концерт звезд, грандиозный национальный обед и будет проведен «ряд инициатив по развитию волонтерства».

Коронация 74-летнего Чарльза состоится через восемь месяцев после смерти королевы Елизаветы II, скончавшейся 8 сентября в возрасте 96 лет.

Букингем хочет превратить «это историческое событие в праздник, который даст возможность собраться вместе».

В свете последних заявлений принца Гарри в интервью к премьере его мемуаров «Запасной», пока не ясно будет ли присутствовать опальный принц на церемонии со своей супругой Меган.

