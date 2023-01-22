ФБР нашло в доме Джо Байдена новые секретные документы

В ходе обыска в доме президента США Джо Байдена в Делавэре ФБР обнаружило еще шесть секретных документов.

Министерство юстиции США изъяло в пятницу документы в рамках своего расследования, «в том числе шесть материалов, состоящих из секретных документов», заявил в субботу адвокат Байдена Боб Бауэр.

Некоторые документы относятся к периоду пребывания Байдена в сенате и его пребывания на посту вице-президента.

По словам Бауэра, министерство юстиции в пятницу «завершило тщательный поиск всех материалов в доме президента в Уилмингтоне».

Были досмотрены рабочие, жилые и складские помещения в его резиденции, пояснил адвокат Байдена.

Некоторые из конфискованных документов, по его словам, датированы «периодом пребывания президента в сенате, а некоторые — периодом его пребывания на посту вице-президента».

На прошлой неделе стало известно, что около десятка конфиденциальных правительственных документов времен его пребывания на посту вице-президента при Бараке Обаме были обнаружены в офисе, который ранее использовал Байден.

Впоследствии в гараже Байдена и в его доме в Делавэре были обнаружены и другие секретные документы. Министерство юстиции США назначило специального прокурора для расследования этого дела.

